Sonos lanceert de Move, een weer- en schokbestendige luidspreker voor gebruik buitenshuis die Bluetooth en wifi ondersteunt en is uitgerust met een oplaadbare batterij.

Sonos breidt het gamma luidsprekers uit met een model voor buitengebruik. De Sonos Move heeft een schokbestendige behuizing met een IP56-rating voor bescherming tegen stofdeeltjes en vloeistofspatten.

De Move speaker is uitgerust met twee klasse-D versterkers, een naar beneden gerichte tweeter en een in de behuizing ingebouwde mid-woofer.

De Sonos Move beschikt over automatische Trueplay-tuning waarmee de luidspreker het geluid afstemt op de omgeving.

De speaker is draadloos bereikbaar met wifi (802.11 b/g/n, 2,4 GHz en 5 GHz.) en Bluetooth 4.2. In wifi-modus kan je twee Moves koppelen voor stereogeluid. Tevens kan je de speaker bedienen met de Sonos-app, Spotify Connect of Apple AirPlay 2.

De Move ondersteunt ook stembediening met Amazon Alexa of Google Assistant. De far-field microfoons in de speaker detecteren je stem uit iedere richting.

De speaker biedt tot 10 uur afspeeltijd met een opgeladen batterij. De Move kan opnieuw opgeladen worden op de meegeleverde oplader die wel alleen binnen kan worden gebruikt.

De Move meet 240 x 160 x 126 mm en weegt 3 kg.

De Sonos Move is vanaf 24 september 2019 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 399 euro.

