Draadloze oordopjes met persoonlijke assistent

De Samsung Galaxy Buds is een oortelefoon die draadloos werkt via Bluetooth 5.0. De oortjes werden ontwikkeld in samenwerking met audiospecialist AKG.

De dubbele microfoontechnologie zorgt ervoor dat de Galaxy Buds je omgeving herkennen en schakelt tussen de binnen- en buitenmicrofoons om onnodige geluiden uit je gesprek te houden.

Met Enhanced Ambient Sound kun je instellen hoeveel omgevingsgeluid je wil horen.

Opgeladen kan je de Buds zes uur lang muziek laten streamen of vijf uur lang bellen. De compacte opbergcase biedt opgeladen nog zeven uur autonomie en laadt de oortjes in 15 minuten voor 1,7 uur op.

Samsung heeft Bixby geïntegreerd in de Galaxy Buds. Met je stem en zonder je smartphone te hoeven gebruiken activeer je de persoonlijke assistent om te bellen of een bericht te versturen.

Alle specificaties van de Galaxy Buds vind je op de website van Samsung.

De Galaxy Buds zijn vanaf 29 maart verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en geel voor een adviesprijs van 149,99 euro.

Bron: www.diskidee.be