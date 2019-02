Draagbare speaker om overal te feesten

De Sony GTK-PG10 is een kubusvormige partyspeaker die handig mee te dragen is dankzij de ingebouwde handgrepen. De speaker is ook buiten te gebruiken en de DSP (Digital Signal Processor) past automatisch de geluidsinstellingen aan voor optimale buitenprestaties.

Het bovenpaneel van de speaker kan worden opengeklapt en is spatbestendig zodat je de PG10 kan gebruiken als tafel. Het paneel is uitgerust met bekerhouders om drankjes in te zetten.

De PG10 kan worden aangestuurd via de gratis Sony Music Center App. Via deze app zijn onder meer Spotify, Chromecast en SoundCloud toegankelijk.

De partyspeaker beschikt over een microfooningang voor karaoke en heeft ook een FM-radiotuner. Via de usb-poort kan je een usb-geheugenstick, smartphone, tablet of laptop aansluiten.

Via een Bluetooth-verbinding kan je muziek draadloos streamen van een smartphone. Je kan ook meerdere speakers met elkaar verbinden via Bluetooth of NFC-connectie.

Als je de Fiestable App downloadt die je gebruikt binnen de Sony Music Center app heb je toegang tot diverse DJ-functies en interactieve gaming opties.

De ingebouwde oplaadbare batterij is opgeladen goed om 13 uur te feesten.

Alle specificaties van de partyspeaker vind je op de website van Sony.

De Sony GTK-PG10 partyspeaker is vanaf april 2019 beschikbaar voor een adviesprijs van 290 euro.

Bron: www.diskidee.be