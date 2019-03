Dunne en lichte zakelijke laptop

Acer introduceert met de TravelMate X514-51 een erg draagbare laptop die bedoeld is voor professionals die veel onderweg zijn. De nieuwe TravelMate is 14,99 mm dun en weegt 980 gram.

De Acer TravelMate X514-51 heeft een behuizing met een dikte van 14,99 mm van magnesium-lithium- en magnesium-aluminiumlegeringen. De materialen zijn twee tot vier keer sterker dan standaard aluminiumlegeringen van dezelfde dikte, maar wegen tot 20-35 procent minder. De laptop weegt 980 gram.

De nieuwe TravelMate is uitgerust met een 14-inch IPS-scherm met Full HD-resolutie (1920 x 108 pixels).

De TravelMate X514-51 is verkrijgbaar met achtste Generatie Intel Core i-processoren en maximaal 16 GB aan DDR4-geheugen. De laptop heeft een 512 GB SSD.

Naast een hdmi-aansluiting en twee usb 3.0-poorten heeft de laptop een usb Type c-poort. Optioneel is een usb Type-c Dock II verkrijgbaar. Daarmee kunnen onder meer tot drie 4K-schermen aangesloten worden.

De laptop is uitgerust met een geïntegreerde vingerafdruklezer in de aan-uitknop, een 720p HD-webcam en heeft een backlit toetsenbord. Besturingssysteem is Windows 10 Pro.

De 4670 mAh batterij zou volgens Acer goed zijn voor een autonomie van 10 uur.

Alle specificaties van de TravelMate X514-51 zijn te vinden op de website van Acer.

De Acer TravelMate X514-51 laptop is verkrijgbaar voor een adviesprijs vanaf 999 euro.

Bron: www.diskidee.be