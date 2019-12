Transcend lanceert de JetFlash 910 USB flash drive die is uitgerust met de nieuwste 3D NAND technologie en verkrijgbaar is met een capaciteit van 128 GB en 256 GB.

DeTranscend JetFlash 910 USB flash drive heeft een aluminium behuizing die 69 x 17 x 7,4 mm meet en 11 gram weegt.

Het nieuwe JetFlash draagbaar usb-geheugenstaafje is uitgerust met de USB 3.1 Gen 1-interface en biedt overdrachtssnelheden tot 420 Mbit/s. Bestanden tot 4 GB kunnen in minder dan 15 seconden worden overgedragen.

De JetFlash 910 is voorgeformatteerd in het FAT32-bestandsformaat en is verkrijgbaar met een capaciteit van 128 GB en 256 GB.

De fabrikant biedt met Transcend Elite gratis software voor back-up en herstel, gegevenscodering en cloudback-upfuncties. De software ondersteunt macOS, Windows OS en Android.

De Transcend JetFlash 910 USB flash drive is verkrijgbaar met een opslagcapaciteit van 128 GB (TS128GJF910) en 256 GB (TS256GJF910). De adviesprijzen werden niet meegedeeld.

