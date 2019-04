Erg compacte camera ondersteunt 4K-video

Sony kondigt een piepkleine actiecamera aan in een stevige water- en stofbestendige behuizing die 4K video-opnames kan maken en geschikt is voor vloggen.

De Sony DSC-RX0 II is een compacte actiecamera die waterbestendig is tot een diepte van 10 m, schokbestendig is bij vallen vanaf een hoogte tot 2 m en drukbestendig is tot 200 kg.

De RX0 II is uitgerust met een 15,3-megapixel Exmor RS CMOS-sensor type 1.0 met een beeldverhouding 3:2 en heeft een een vaste Zeiss Tessar T* 24 mm F4-groothoeklens.

De actiecamera biedt een 4K-filmopnamefunctie met 30p met SteadyShot beeldstabilisatie en kan films opnemen in superslowmotion.

De RX0 II camera heeft een 180 graden kantelbaar 3,8 cm groot lcd-scherm. Het scherm kan je ook 90 graden omlaag kantelen voor opnames vanuit vogelperspectief.

Met de VCT-SGR1-handgreep kan je de sluiter bedienen, filmopnames starten en in- en uitzoomen. De handgreep kan ook worden gebruikt als een tafelstatief. De RX0 II heeft ook een microfoonaansluiting om een externe microfoon aan te sluiten voor vlogs.

Met de app Imaging Edge Mobile van Sony kan je tot vijf camera's bedienen vanaf een smartphone of een ander mobiel apparaat.

De RX0 II heeft een gewicht van 132 gram en meet 59 x 40,5 x 35 mm. Alle specificaties vind je op de website van Sony.

De Sony RX0 II camera met de VCT-SGR1-handgreep is vanaf mei 2019 verkrijgbaar als kit voor 800 euro.

Bron: www.diskidee.be