Panasonic brengt met de Toughbook 55 een semi-rugged 14-inch Windows 10 Pro notebook op de markt die een een groot aantal configuratiemogelijkheden biedt om tegemoet te komen aan de specifieke noden van klanten.

De nieuwe Panasonic Toughbook 55 is een semi-robuuste 14-inch laptop met een IP53-rating voor bescherming tegen stof en spatwater. Het toestel weerstaat valpartijen tot 91 cm en verdraagt extreme temperaturen tussen -20 ° C tot +60 ° C.

Voor het eerst kunnen gebruikers op locatie hun notebook aanpassen aan veranderende werkzaamheden. Zo kunnen de grafische mogelijkheden worden verhoogd of kan een smartcard-lezer, extra opslag of een dvd- of Blu-Ray-drive in de Universal Bay worden toegevoegd.

De uitbreidingspoort aan de voorzijde kan worden gebruikt om snel een vingerafdruklezer, RFID of een standaard smartcard-lezer of een tweede batterij te integreren. De batterij heeft een gebruiksduur van maximaal 20 uur die met de hot-swap tweede batterij kan worden uitgebreid met 20 uur.

De Toughbook 55 ondersteunt tot 64 GB ram en tot 2 TB ssd-opslaggeheugen. Het is de eerste Toughbook die als optie toetsenbordverlichting biedt die in een kleur naar keuze kan worden ingesteld.

De semi-robuuste laptop is uitgerust met twee usb 3.1-, een usb Type-c- en hdmi 2.0-aansluiting en ondersteunt Bluetooth 5.0.

De Toughbook 55 meet 345 mm x 272 mm x 32,8 mm en weegt circa 2 kg.

De Panasonic Toughbook 55 is verkrijgbaar in drie versies: met HD, Full-HD en Full-HD Touchscreen voor een adviesprijs vanaf 1.988 euro.

Bron: www.diskidee.be