Fotoprintertje om mee te nemen en te delen

De HP Sprocket New Edition is een nieuwe versie van de mobiele fotoprinter in zakformaat om foto's direct af te drukken vanaf een smartphone.

De Sprocket New Edition maakt gebruik van ZINK-printtechnologie en drukt af op fotopapier met een maximale afmeting van 5,08 x 7,6 cm en met een resolutie van 313 bij 400 dpi.

De mobiele fotoprinter gebruikt Bluetooth 5.0 om een verbinding te maken. Via de Sprocket-app voor iOS en Android kunnen anderen de Sprocket New Edition tegelijkertijd gebruiken.

Je kan een fotoalbum creëren en delen via de Sprocket-app, zodat iedereen de foto's kan bekijken.

De HP Sprocket New Edition is vanaf 1 november verkrijgbaar in de kleuren Luna Pearl, Noir en Blush voor 149 euro.

Bron: www.diskidee.be