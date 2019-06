MMD, fabrikant van Philips monitoren, lanceert in de Philips B Line reeks de 242B9T LCD-monitor met SmoothTouch die IP54-bescherming tegen water en stof biedt.

De Philips B Line 242B9T LCD-monitor met SmoothTouch is uitgerust met een 23,8-inch (60,5 cm) IPS-paneel met een resolutie van 1920 x 1080 pixels en een 16:9-beeldformaat.

De 242B9T is inzetbaar in diverse sectoren, zoals retail, horeca en onderwijs. De monitor biedt 10-punts aanraaktechnologie, ondersteunt stylus-invoer en de voorzijde is stof- en waterbestendig volgens de IP54-specificaties.

De 242B9T heeft een flexibele standaard en kan dankzij de SmartStand in Z-vorm plat op de tafel liggen. De monitor heeft een anti-reflecterende schermcoating.

SmartContrast zorgt voor automatische kleur- en helderheidaanpassing. Er is ook een EasyRead Mode. LowBlue-modus vermindert schadelijk blauw licht.

De 242B9T is uitgerust met een VGA-, DVI-D-, DisplayPort 1.2- en HDMI 1.4-aansluiting, evenals twee USB 3.1-poorten.

Alle specificaties van de 242B9T vind je op de website van Philips.

De Philips B Line 242B9T LCD-monitor met SmoothTouch heeft een adviesprijs van 299 euro.

