Goedkoper model Nest thermostaat

Nest, fabrikant van home automation producten, introduceert naast de Nest Learning Thermostat de Nest Thermostat E, een goedkopere thermostaat die ook eenvoudig te installeren is.

Bij de Nest Thermostaat E wordt de bestaande thermostaat vervangen door de nieuwe Heat Link E die draadloos een verbinding maakt met de Nest Thermostat E, die je in huis op een stopcontact dient aan te sluiten.

Volgens de fabrikant kan je de thermostaat in een uur zelf aansluiten, terwijl je bij de duurdere Learning Thermostat best een monteur de installatie laat uitvoeren. De Nest Thermostat E is compatibel met de meeste verwarmingssystemen.

De Thermostat E staat op een standaard en heeft een witte ring aan de buitenkant en een mat scherm. Het matte scherm toont de temperatuur als je vlakbij bent en vervaagt weer als je wegloopt.

Nest levert de Thermostat E met een vooraf ingesteld schema, maar net als bij de Learning Thermostat blijft hij leren van de levenswijze van de gebruiker.

Met de Nest-app kan je eenvoudig de temperatuur aanpassen, ook met stembesturing via Google Assistent.

Alle technische specificaties vind je op de website van Nest.

De Nest Thermostat E heeft een adviesprijs van 219 euro.

Bron: www.diskidee.be