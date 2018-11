Handenvrij dicteren met draadloze headset

De nieuwe SpeechOne dicteerheadset van Philips is speciaal ontwikkeld voor gebruikers die dicteren en spraakherkenning veelvuldig gebruiken om documenten aan te maken.

De SpeechOne werkt draadloos met een bereik tot 5 meter en geeft een hoorbare melding als je buiten het draadloze bereik bent.

De headset heeft een 360 graden draaibare microfoonarm en is draagbaar op het linker- of rechteroor. De magnetische oor- en hoofdkussentjes zijn verwisselbaar.

De Philips SpeechOne kan dankzij magnetische inductie eenvoudig draadloos worden opgeladen met het meegeleverde docking station. Opgeladen is de draadloze headset in staat op te nemen tijdens een volledige werkdag.

De headset kan ook worden gebruikt om telefoongesprekken te voeren via Skype for Business. De knoppen op het docking station zijn al voorgeprogrammeerd om oproepen op te nemen of af te wijzen.

Alle specificaties van de SpeechOne dicteerheadset vind je op de website van Philips.

De Philips SpeechOne dicteerheadset heeft een adviesprijs van 429 euro.

Bron: www.diskidee.be