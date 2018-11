Handige scanners voor onderweg

De Epson DS-70 en DS-80W zijn twee scanners ontworpen voor bedrijven die op zoek zijn naar een mobiele oplossing die hun medewerkers kunnen meenemen onderweg of die ze op kantoor kunnen gebruiken.

De DS-70 wordt voorzien van voeding door de meegeleverde usb-kabel, terwijl de DS-80W ook beschikt over ingebouwde WiFi en een batterij. Deze scanner detecteert automatisch of de draadloze of usb-modus is geactiveerd.

De DS-80W biedt een scansnelheid tot vier seconden per pagina (8,5 ppm). De DS-70 biedt een scansnelheid tot 5,5 seconden per pagina.

Beide scanners scannen met een resolutie tot 600 x 600 dpi. Ze zijn geschikt voor papier van 35 g/m² tot 270 g/m² en voor papier met een lengte tot 1,8 m.

Tot de meegeleverde software behoren Document Capture Pro 2 en Epson Scan 2.0. Tevens wordt ondersteuning voor TWAIN-stuurprogramma's geboden.

De nieuwe scanners meten 272 x 47 x 34 mm en wegen circa 0,3 kg. De specificaties van de DS-80W vind je hier en van de DS-70 hier.

De Epson DS-80W heeft een adviesprijs van 204,49 euro, de DS-70 een adviesprijs van 143,99 euro.

