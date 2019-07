Epson lanceert met de EF-100W/B een compacte en lichtgewicht 3LCD-laserprojector die ook bij daglicht heldere beelden op een muur projecteert tot een grootte van 381 cm.

De nieuwe Epson EF-100W/B 3LCD-laserprojector heeft een compact en lichtgewicht ontwerp met een metallic afwerking en is ontworpen voor thuisgebruik.

De EF-100W/B projecteert HD beelden in een 16:10 beeldverhouding met een beelddiagonaal tot 150 inch (381 cm). De kleine beamer biedt automatische verticale beeldaanpassing (keystone-correctie +/- 45) en handmatige horizontale beeldaanpassing (+/- 40).

Volgens Epson levert de laserlichtbron ook bij daglicht heldere en levendige beelden, waardoor het niet nodig is om het licht uit te doen, ramen af te schermen of zelfs een scherm te gebruiken.

De EF-100W/B is uitgerust met een HDMI 2.0-, usb- en koptelefoonaansluiting, biedt Bluetooth audio-connectiviteit en heeft een ingebouwde 5 watt-luidspreker.

De EF-100W/B meet 210 x 227 x 88 mm en weegt 2,7 kg. Alle specificaties vind je op de website van Epson.

De Epson laserprojector is verkrijgbaar in wit (EF-100W) of zwart (EF-100B) voor een adviesprijs van 949 euro.

Bron: www.diskidee.be