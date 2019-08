De Cyber-shot RX100 VII is de zevende generatie van Sony's compactcamera met een krachtige zoomlens en biedt een nieuwe 20,1 MP beeldsensor, snelle autofocus en microfoonaansluiting.

De Sony Cyber-shot RX100 VII compactcamera is uitgerust met een nieuwe gestapelde Exmor RS CMOS-beeldsensor met 20,1 megapixels en DRAM-chip en gebruikt de BIONZ X-beeldverwerkingsprocessor van de nieuwste generatie.

Volgens Sony levert de RX100 VII snelheidsprestaties die vergelijkbaar zijn met die van de Alpha A9 full-frame camera, met tot 60 AF/AE-tracking per seconde en 20 fps.

De nieuwe Cyber-shot compactcamera is uitgerust met een ZEISSVario-Sonnar T* 24-200 mm F2.8 - F4.5 zoomlens.

De RX100 VII is uitgerust met Realtime Eye-autofocus. Deze functie maakt gebruik van artificial intelligence (AI) om realtime het oog van een object te detecteren. Eye-AF is zowel op mensen als dieren toepasbaar.

Nieuw is de Single Burst Shooting Drive Mode die zeven foto's met maximaal 90 fps vaslegt in jpeg/raw.

Ook nieuw is de geïntegreerde microfoonaansluiting. Een vlogset met filmhandgreep om eenvoudig te filmen en zoomen is apart verkrijgbaar en bevat een RX100 VII camera en een filmhandgreep (VCT-SGR1). Tevens is een beugel meegeleverd om een microfoon te bevestigen en twee oplaadbare batterijen(NP-BX1).

Alle specificaties van de Sony Cyber-shot RX100 VII vind je op de website van Sony.

De Sony Cyber-shot RX100 VII (DSC-RX100M7) is vanaf augustus te koop voor een adviesprijs van 1.300 euro.

Bron: www.diskidee.be