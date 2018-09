Hoofdtelefoon met automatische ruisonderdrukking

De nieuwe Sony WH-1000XM3 is een Bluetooth 4.2 hoofdtelefoon die je over de oren draagt en die is uitgerust met drivers van 40 mm met diafragma's van Liquid Crystal Polymer (LCP) met een frequentiebereik van 4 Hz tot 40 kHz.

De WH-1000XM3 is uitgerust met de nieuwe HD Noise Cancelling QN1 Processor die volgens de fabrikant achtergrondgeluiden zoals straatlawaai vier keer beter filtert dan zijn voorganger.

De Dual Noise Sensor-technologie vangt omgevingsgeluid met twee microfoons en analyseert dit via de nieuwe processor. De dubbele microfoons zijn tevens geschikt om handsfree te bellen.

De Sony Headphones Connect-app voor Android en IOS biedt naast een uitgebreide equalizer de Adaptive Sound Control-functie die de ruisonderdrukking automatisch aanpast. Zo wordt de noise cancelling bij gebruik op een vliegveld geoptimaliseerd, maar laat de WH-1000XM3 toch omroepberichten door.

De Atmospheric Pressure Optimizing-functie analyseert automatisch de atmosferische druk in een vliegtuig en past daar de noise cancelling op aan. De noise cancelling kan je ook gebruiken zonder naar muziek te luisteren.

Op de rechteroorschelp van de WH-1000XM3 zit een aanraaksensor om het volume lager te zetten en direct te kunnen spreken zonder de hoofdtelefoon af te zetten.

De draadloze hoofdtelefoon laad je op via een usb-c-aansluiting en de Quick Charging-functie biedt na tien minuten laden weer vijf uur draadloos gebruik. Volledig opgeladen biedt de WH-1000XM3 batterijlevensduur van 30 uur.

De Sony WH-1000XM3 is compatibel met Google Assistant om via spraakcommando's een smartphone of tablet aan te sturen.

Sony levert de hoofdetelefoon met een draagtas, usb-oplaadkabel, vliegtuigadapter en audiokabel. De technische specificaties vind je op de website van Sony.

De Sony WH-1000XM3 draadloze hoofdtelefoon met Noise Cancelling heeft een adviesprijs van 380 euro en is verkrijgbaar in de kleuren zwart en zilver.

Bron: www.diskidee.be