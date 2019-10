HP lanceert een nieuwe versie van de Spectre x360 13. De 13-inch converteerbare laptop is kleiner dan de vorige generatie en is optioneel verkrijgbaar met een 4K Ultra-HD OLED-scherm.

De Spectre x360 13 is een high-end convertibele laptop in een erg draagbare uitvoering. Ten opzichte van de vorige x360 13 is het nieuwe model 13% kleiner. De laptop in aluminium behuizing biedt een 90% screen-to-body ratio en weegt slechts 1,27 kg.

Optioneel is de Spectre x360 13 verkrijgbaar met HP's eerste 13,3-inch 4K OLED-scherm met True Black HDR. Standaard heeft de laptop een Full HD-resolutie van 1920 × 1080 pixels. HP's Sure View privacyscherm van de derde generatie is een optie.

De Spectre X360 is verkrijgbaar met een quad-core 10de generatie Intel Core processor met Iris Plus Graphics en met tot 16 GB ram en tot 2 TB PCIe ssd.

De nieuwe X360 13 is uitgerust met Intel wifi 6, Bluetooth 5 en optionele 4×4 Gigabit LTE. Met HP Network Booster is het mogelijk om meerdere netwerkinterfaces tegelijk via wifi en LTE te gebruiken.

De laptop heeft een Webcam Kill Switch, een fysieke schakelaar om de 2,2 mm webcam uit te schakelen en ook een toets om de microfoon in- of uit te schakelen.

De HP Spectre x360 13 is vanaf november 2019 verkrijgbaar voor een adviesprijs die start bij 1.299 euro.

De HP Spectre x360 13 in Natural Silver met 8 GB ram, een FHD-scherm en 512 GB ssd is beschikbaar in december voor een adviesprijs die start bij 1.499 euro.

De HP Spectre x360 13 in Nightfall Black met 16 GB ram, 4K OLED-scherm en 1 TB ssd is beschikbaar in december voor een adviesprijs vanaf 1.899 euro.

Bron: www.diskidee.be