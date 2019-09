De nieuwe Huawei Watch GT 2 is verkrijgbaar met een full-screen 3D-glasoppervlak met een diameter van 46 of 42 mm en gebruikt Huawei's Kirin A1-chipset.

De Huawei Watch GT 2 heeft het uitzicht van een klassiek polshorloge, maar is uitgerust met een 3D-glazen scherm dat bestand is tegen water en stof.

De Watch GT 2 is verkrijgbaar in twee versies: met een diameter van 46 mm en een 1,39-inch AMOLED HD-scherm (454 x 454 pixels) of met een diameter van 42 mm en een 1,2-inch AMOLED HD-scherm (390 x 390 pixels).

De smartwacht maakt gebruik van Huawei's Kirin A1-chipset om de levensduur van de batterij te verbeteren.

Afhankelijk van het dagelijks gebruik gaat de opgeladen batterij van de Watch GT 2 46 mm-serie tot twee weken mee, terwijl de autonomie voor de 42 mm-serie een week bedraagt.

In de sportmodus biedt de Watch GT 2 vijftien sportmodi, waarvan acht voor buitensporten en en zeven voor binnensporten.

Huawei TruSleep 2.0 bewaakt de slaapkwaliteit, de real-time hartslag, de kwaliteit van de slaapademhaling en gebruikt data-analyse om de slaapkwaliteit te beoordelen.

De Watch GT 2 ondersteunt Bluetooth 5.1 en is uitgerust met een microfoon en luidspreker, zodat je ook telefoongesprekken kan voeren via het polshorloge.

Het 46 mm-model is 10,7 mm dik en weegt 41 gram zonder polsband, het 42 mm-model is 9,6 mm dik en weegt 29 gram zonder polsband.

Alle specificaties van het vind je op de website van Huawei.

De Huawei Watch GT 2 is beschikbaar vanaf oktober voor een adviesprijs van 229 euro voor de 42 mm-model en 249 euro voor de 46 mm-versie.

