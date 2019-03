Inktbesparende printers in compacte uitvoering

Epson gaf de nieuwe ET-2720, ET-2726 en ET-2756 een geheel nieuw ontwerp. In tegenstelling met andere printers uit het EcoTank-assortiment (we testten vorig jaar nog de Epson ET-3750) bevindt de inkttank zich niet aan de zijkant, maar is ze aan de voorkant van de printer geplaatst. Dit maakt de printers compacter en maakt het ook eenvoudiger om te zien hoeveel inkt er nog over is.

De Epson ET-2720, ET-2726 en ET-2756 inkjets maken geen gebruik van inktcartridges, maar hebben een inkttank die gevuld wordt door middel van inktflessen. De set flessen die bij de printer worden meegeleverd, komt overeen met de hoeveelheid inkt uit 88 cartridges. Hiermee kunnen tot 14.000 pagina's in zwart-wit en 6.500 pagina's in kleur worden afgedrukt.

In de nieuwe flessen om de inkttank bij te vullen hoef je niet meer te knijpen waardoor het bijvullen eenvoudiger is.

De EcoTank-printers ondersteunen Wi-Fi en Wi-Fi Direct om documenten af te drukken vanaf smartphones en tablets met behulp van de Epson iPrint-app.

De Epson ET-2720 (zwart) en ET-2726 (wit) zijn instapmodellen 3-in-1-printers (printen, scannen, kopiëren), terwijl de ET-2756 (wit) extra functies biedt, zoals dubbelzijdig printen, en een SD-kaartsleuf heeft.

De Epson ET-2720, ET-2726 en ET-2756 zijn vanaf april 2019 verkrijgbaar voor een adviesprijs van respectievelijk 299, 299 en 399 euro.

