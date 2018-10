Instap-nas voor thuisgebruik

Synology heeft de nieuwe DiskStation DS119j ontworpen als ideale eerste nas voor thuisgebruikers.

De DS119j heeft een sleuf voor één enkele 3,5-inch SATA harde schijf of 2,5-inch SATA harde schijf met een optionele houder. De maximale capaciteit is 14 TB.

De nas is uitgerust met een 800MHz dualcore processor en 256 MB geheugen. Ze heeft een gigabit lan-aansluiting en twee usb 2.0-poorten.

De DS119j verbruikt tot 10,04 watt in werking en 5,01 watt als de harde schijf in sluimerstand is.

De nieuwe nas draait op DiskStation Manager, het intuïtieve besturingssysteem voor nas-apparaten van Synology.

De DS119j is ook inzetbaar als multimediaserver om foto's te delen of muziek- en videobestanden te streamen.

Alle specificaties van de DiskStation DS119j nas vind je op de website van Synology.

De Synology DiskStation DS119j heeft een adviesprijs van 105 euro.

Bron: www.diskidee.be