Razer lanceert een ultralichte gaming headset die 7.1 surround sound biedt en uitgerust is met een richtmicrofoon die omgevingsgeluid onderdrukt.

De Razer Kraken X is een gaming headset die je over de oren draagt en waarmee je volgens de fabrikant urenlang comfortabel kan gamen. De bekabelde headset weegt 250 gram.

De Kraken X heeft ovale oorkussens van memory foam, inkepingen voor brillen en een verstelbare hoofdband.

De hoofdtelefoon heeft een frequentiebereik van 12 Hz tot 28 kHz en een impedantie van 32 Ohm.

Op de oorschelp zit een volumeregelaar en een Quick mute-schakelaar voor de microfoon.

De Kraken X is uitgerust met een 3,5mm-aansluiting met een kabellengte van 1,3 m en is met veel verschillende apparaten te gebruiken. De headset is verkrijgbaar in klassiek zwart. Een variant, de Kraken X for Console, is verkrijgbaar met zwarte en blauwe accenten.

De Razer Kraken X gaming headset heeft een adviesprijs van 59,99 euro.

