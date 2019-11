Powerline fabrikant devolo lanceert met de Magic 1 WiFi mini de kleinste adapter uit de Magic-productlijn van Powerline-adapters.

De devolo Magic 1 WiFi mini is een erg kleine netwerkadapter (68 x 68 x 41 mm) die is uitgerust met G.hn-technologie en datasnelheden tot 1200 Mbps biedt via het elektriciteitsnet.

In de WiFi-stand vormt de adapter een toegangspunt voor een een stabiel mesh-netwerk.

De Magic 1 WiFi mini-adapter is uitgerust met een Fast Ethernet-aansluiting (10/100 Mbps) om bijvoorbeeld een smart-tv via het LAN-netwerk met internet te verbinden.

Devolo biedt een Starter Kit van de Magic 1 WiFi mini die één devolo Magic 1 WiFi mini en één devolo Magic 1 LAN-adapter met geïntegreerd stopcontact en gigabit-poort bevat. De Starter Kit is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 99,90 euro.

De devolo Magic 1 WiFi mini Multiroom Kit met een adviesprijs van 159,90 euro bevat twee devolo Magic 1 WiFi mini's en één devolo Magic 1 LAN-adapter.

