Kleurenmultifunctionals in compact ontwerp

De Brother DCP-J572DW is een 3-in-1 inkjetprinter om te printen, te scannen en te kopiëren. De MFC-J491DW is een 4-in-1 multifunctional met print-, scan-, kopieer- en faxfunctionaliteit. Deze all-in-one is ook verkrijgbaar in witte uitvoering (MFC-J497DW).

De nieuwe A4-kleureninkjetprinters bieden een een afdruksnelheid tot 6 afdrukken per minuut (ipm) in kleur en 12 ipm in zwart-wit.

De multifunctionals ondersteunen draadloos printen vanaf desktopcomputer, laptop, smartphone of tablet. Ze hebben een papierlade voor 100 vel en kunnen automatisch dubbelzijdig afdrukken.

De DCP-J572DW heeft een mediasleuf voor het afdrukken van foto's zonder tussenkomst van een computer.

De twee 4-in-1 multifunctionals hebben een automatische documentinvoer (ADF) voor 20 vel.

De DCP-J572DW meet 400 (B) x 341 (D) x 151 (H) mm. De twee MFC-apparaten meten 400 (B) x 341 (D) x 172 (H) mm.

De Brother DCP-J572DW heeft een adviesprijs van 99 euro. De Brother MFC-J491DW (zwart) en MFC-J497DW (wit) hebben een adviesprijs van 119 euro.

