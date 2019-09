Netgear introduceert het Meural Canvas II, een nieuwe versie van het slimme canvas waarop je kunstwerken kan tonen of je persoonlijke fotocollectie. Het digitaal canvas is verkrijgbaar in twee maten

Meural is een Amerikaans bedrijf dat in 2014 het Meural Canvas introduceerde. In augustus 2018 verwierf Netgear Meural om het aanbod van verbonden thuisproducten uit te breiden.

De Meural-productlijn is ontworpen als een digitaal canvas om je eigen fotografie of kunstwerken te presenteren. Het matte antireflectiescherm en een omgevingslichtsensor zorgen ervoor dat werken in detail worden getoond met 16,7 miljoen kleuren.

Het Meural Canvas II is verkrijgbaar in twee maten: een groot model van 19 x 29 cm met een 27-inch HD digitaal canvas en een kleiner model van 16 x 24 cm met een 21,5-inch HD digitaal canvas.

Het Meural Canvas II biedt verbeterde wifi-prestaties voor snellere uploads en een groter bereik en verbruikt 45% minder energie dan het vorige model. Het ondersteunt wifi 5 a/b/g/n/ac en Bluetooth 4.1.

Je kan het digitale canvas op vier manieren bedienen: met bewegingsbesturing en met stembesturing (momenteel met Amazon Alexa) of via de desktop met het my.meural.com dashboard en de Meural app voor iOS en Android.

Het Meural Canvas II frame kan zowel horizontaal als verticaal worden opgehangen. Het digitale doek detecteert automatisch de oriëntatie.

Netgear biedt als accessoire ook de Meural Swivel Mount om het omschakelen tussen verschillende oriëntaties eenvoudig te maken. Het frame dient dan niet van de muur te worden verwijderd.

Als abonnee krijgen Meural-leden toegang tot een kunstbibliotheek met meer dan 30.000 werken uit toonaangevende musea van over de hele wereld.

De Meural Canvas II heeft een SD-kaartsleuf en een USB-poort voor het tonen van eigen fotocollecties.

Het Netgear Meural Canvas II heeft volgende adviesprijzen:

- 19×29 frame met 27-inch HD display in wit of zwart: 849 euro

- 19×29 frame met 27-inch HD display in donker of licht hout: 899 euro

- 16×24 frame met 21,5-inch HD display in wit of zwart: 649 euro

- 16×24 frame met 21,5-inch HD display in donker of licht hout: 699 euro

- Swivel Mount: 49 euro

- Het jaarlijkse lidmaatschapsabonnement op de Meural kunstbibliotheek: 65 euro

Bron: www.diskidee.be