Lenovo lanceert twee nieuwe tablets in de M-serie. De Tab M7 en Tab M8 zijn budgetvriendelijke Android Pie tablets die ontworpen zijn voor gebruik in familieverband.

De nieuwe Lenovo Tab M7 is een Android tablet met een 7-inch IPS-scherm met een resolutie van 1024 x 600 pixels, terwijl de nieuwe Tab M8 verkrijgbaar is met een HD (720 x 1280 pixels) en Full HD (1200 x 1920 pixels) IPS-scherm.

De Tab M7 heeft een quad-core MediaTek MT8321 (wifi) of MT8765B (lte) processor met 1 GB of 2 GB ram en tot 32 GB opslaggeheugen. Op voor- en achterzijde zit een 2 MP camera.

De Tab M8 is uitgerust met een octa-core MediaTek Helio A22 processor met 2 GB of 3 GB ram en met 16 GB of 32 GB opslaggeheugen.

De Tab M8 HD wordt geleverd met een 2 MP camera met vaste focus aan de voorzijde en 5 MP autofocus camera aan de achterzijde, terwijl de Tab M8 FHD een 5 MP camera met vaste focus aan de voorkant heeft en een 13 MP autofocus camera aan de achterzijde.

De Tab M7 meet 176,3 x 102,8 x 8,25 mm en weegt 236 gram. De Tab M8 meet 199,1 x 121,8 x 8,15 mm en weegt 305 gram.

Alle tablets uit deze nieuwe M-serie hebben Android 9 Pie als besturingssysteem.

De tablets hebben een ingebouwde Kid's Mode 3.0 dat aangepaste kinderinhoud biedt voor kinderen jonger dan 12 jaar. Ingebouwde gezichtsherkenning identificeert wie de tablet vasthoudt en ontgrendelt het bijbehorende account.

De adviesprijs van de Lenovo Tab M7 start bij 99 euro, terwijl de adviesprijs van de Tab M8 start bij 139 euro voor het HD-model en bij 159 euro voor het FHD-model. De tablets zijn verkrijgbaar vanaf oktober 2019.

Bron: www.diskidee.be