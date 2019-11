Ricoh introduceert een nieuw instapmodel in de Theta-serie 360-gradencamera's. De Theta SC2 maakt 14 megapixel foto's en video's met 30 frames per seconde in 4K-kwaliteit.

Ricoh lanceert de nieuwe SC2 in de Theta-serie als het model voor de enthousiaste 360°-hobbyfotograaf. De compacte en lichtgewicht camera is eenvoudig in gebruik en biedt diverse functies om foto's en videobeelden vast te leggen in 360 graden.

De Theta SC2 maakt foto's met een resolutie van 14 megapixels en legt video's vast met 30 frames per seconde in 4K-kwaliteit (3840 x 1920 pixels).

De SC2 biedt een aantal automatische instellingen en verschillende opnamemodi, waaronder de 'Face'-modus, die menselijke gezichten herkent en de huid gladder maakt, en de 'Night View'-modus voor opnamen na zonsondergang.

De camera heeft een OLED-schermpje in het onderste gedeelte van de behuizing dat onder meer de instellingsmodus en resterende batterijcapaciteit toont.

De Theta SC2 meet 130,6 x 45,2 x 22,9 mm en weegt 104 g. Alle technische specificaties van de Theta SC2 vind je op de website van Ricoh.

De Ricoh Theta SC2 360-gradencamera is verkrijgbaar in vier kleuren vanaf half december voor een adviesprijs van 299 euro via de webshop van Ricoh Imaging en bij gespecialiseerde camerawinkels in de Benelux.

