Canon introduceert met de Ivy Rec een robuuste outdoorcamera die Full HD-videobeelden opneemt, uitgerust is met wifi en Bluetooth en gemakkelijk mee te nemen is.

De Canon Ivy Rec is een lichtgewicht point-and-shoot camera in robuust ontwerp die gedurende 30 minuten waterdicht is tot een diepte van maximaal 2 meter en die schokken bij een valhoogte van 2 meter kan weerstaan.

De camera heeft geen schermpje. De clip waarmee je de Ivy Rec kan bevestigen aan een riem, tas of koord kan tevens als zoeker worden gebruikt.

De outdoorcamera is uitgerust met een 13 MP-sensor en kan Full HD-videobeelden met 1080p tot maximaal 60 fps vastleggen. De opslag gebeurt op een microSD-kaart.

De Ivy Rec is uitgerust met wifi en Bluetooth om foto's en videoclips te delen met iOS- en Android-apparaten met behulp van de gratis Canon Mini Cam-app.

De lithiumpolymeerbatterij van de camera kan je opladen via usb.

De Ivy Rec meet 110,5 x 45,2 x 18,5 mm en weegt 90 gram.

De Canon Ivy Rec camera is verkrijgbaar in de kleuren Dragon Fruit Pink, Avocado Green, Stone Grey en Riptide Blue vanaf november 2019 voor een adviesprijs van 129 euro.

