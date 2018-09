Meer comfort in huis met slimme verwarming

Met een slimme thermostaat zoals die van tado° bespaar je op je verwarmingskosten en zorg je ervoor dat je je huis zo weinig mogelijk onnodig verwarmt. Dat het werkt, blijkt uit onze test van de tado° Slimme Thermostaat v3 die we begin dit jaar deden.

De Duitse fabrikant lanceert nu de nieuwe V3+ productreeks met een Slimme Thermostaat en Slimme Radiatorknop. De producten van tado° sturen je verwarming aan op basis van je locatie en verwarmen alleen als je thuis bent.

De meegeleverde internetbridge brengt via de router de verbinding met het internet tot stand. De Slimme Thermostaat en Slimme Radiatorknop communiceren draadloos met de internetbridge via radiosignalen.

De nieuwe tado° V3+ productreeks biedt de nieuwe Luchtcomfort Skill. Die zorgt voor een gezondere lucht binnenshuis en geeft advies voor meer comfort in huis, zoals wanneer en hoe lang je de ramen open zou moeten zetten en hoe je de luchtvochtigheid kan verlagen.

De Luchtcomfort Skill is onderdeel van een nieuwe app voor de V3+ productreeks. Die biedt andere Skills, zoals Geolocatie, Aanpassing aan Weersvoorspellingen en Open Raam Detectie. Je kan kiezen om enkel de Skills te activeren die je wil gebruiken.

Er is ook een Auto-Assist Skill, een abonnementsdienst waarmee je je slimme huisklimaat automatiseert voor €2,99 per maand of voor 24,99 euro per jaar.

De V3+ Slimme Thermostaat Starterskit is verkrijgbaar voor 199,99 euro. De Slimme Radiatorknop Starterskit met één Slimme Radiatorknop is verkrijgbaar voor 129,99 euro.

