LG lanceert met de Q60 een mid-range smartphone met een 6,26-inch lcd-scherm die aan de achterzijde is uitgerust met drie camera's en die DTS:X 3d-surroundgeluid biedt.

De LG Q60 is een Android 9.0 (Pie) smartphone die is uitgerust met een 6,26-inch HD+ FullVision Display met een resolutie van 1520 x 720 pixels en een beeldverhouding van 19:9.

De smartphone draait op een 2.0 GHz octa-core processor en 3 GB ram. Het interne geheugen is 64 GB groot en uitbreidbaar met microSD geheugenkaartjes tot 2 TB.

Op de achterzijde is de LG Q60 uitgerust met een drievoudig camerasysteem. Naast de 16 MP hoofdcamera met Phase Detection Auto Focus is er een 5 MP 120°-breedhoekcamera en een 2 MP camera met dieptesensor.

Op de voorzijde is een 13 MP camera geïntegreerd voor het maken van selfies.

De Q60 ondersteunt DTS:X 3D-geluid dat via een hoofdtelefoon de surround sound simuleert van een 7.1-surround systeem.

De smartphone heeft een 3,500 mAh batterij en ondersteunt draadloos laden. Het toestel meet 161,3 x 77 x 8,7 mm en weegt 172 gram.

De LG Q60 Android smartphone heeft een adviesprijs van 279 euro en is verkrijgbaar in de kleur New Morrocan Blue.

Bron: www.diskidee.be