Transcend brengt een nieuwe reeks draagbare ssd's op de markt die zijn uitgerust met een usb type-C-poort en die de usb 3.1 Gen 2-standaard ondersteunen. Ze zijn verkrijgbaar in capaciteiten van 240 GB, 480 GB, en 960 GB.

De nieuwe ESD350C Portable SSD serie vanTranscend is uitgevoerd in een marineblauwe siliconen rubberen behuizing die robuust en schokbestendig is. De ssd meet 96,5 x 53,6 x 12,5 mm en weegt 87 gram.

De draagbare ssd's zijn uitgerust met een usb type C-poort, maar Transcend levert ook een een usb type-C naar type-A-kabel mee voor desktops en laptop die geen usb type C-poort hebben.

De ESD350C is uitgerust met de usb 3.1 Gen 2-interface met ondersteuning van UASP (USB Attached SCSI Protocol) en levert een leessnelheid tot 1.050 MB/s en schrijfsnelheid tot 950 MB/s.

Het gratis te downloaden Transcend Elite softwarepakket biedt back-up- en herstelfuncties, gegevensversleuteling en cloudback-upfuncties. De software ondersteunt macOS-, Windows OS- en Android-systemen

De Transcend ESD350C Portable SSD is verkrijgbaar in capaciteiten van 240 GB, 480 GB en 960 GB en met drie jaar garantie. De prijzen werden niet meegedeeld

