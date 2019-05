Lenovo lanceert de motorola one vision, een Android 9 Pie smartphone voor het middensegment die is uitgerust met een 48 MP-camerasysteem ondersteund door AI en Quad Pixel-technologie.

De nieuwe motorola one vision heeft een body met ronde hoeken en met Corning Gorilla Glass voor een comfortabele grip met één hand. De smartphone is ook waterafstotend, zodat je hem tijdens het sporten of lichte regen kunt blijven gebruiken.

De one vision is uitgerust met een 6,3-inch CinemaVision (21:9) Full HD+ beeldscherm met in-screen camera. De smartpone draait op een Samsung Exynos 9609 processor met 2,2 GHz octa-core cpu en Mali G72 MP3 gpu en 4 GB ram. Het interne geheugen is 128 GB groot en uitbreidbaar met microSD geheugen tot 256 GB.

De motorola smartphone heeft een 48 MP-camera met optische beeldstabilisatie (OIS) en de nieuwe Night Vision-modus.

De Quad Pixel-technologie combineert vier pixels in één grote pixel van 1,6 µm (micrometer), waardoor de 48 MP-sensor volgens Lenovo scherpe 12 MP-foto's levert met verbeterde helderheid en minder beeldruis.

De Quad Pixel-technologie biedt de keuze uit verschillende pixelafmetingen afhankelijk van de situatie. Bij helder licht maak je gedetailleerde 25 MP-selfies. Bij weinig licht maak je met 4-voudige lichtgevoeligheid scherpe 6 MP-selfies met minder beeldruis.

De nieuwe portretverlichting gebruikt AI om lichteffecten toe te voegen aan het gezicht van je onderwerp. Ook biedt de camera opties als "auto smile capture" en "smart composition".

De motorola one vision meet 160,1 x 71,2 x 8,7 mm en weegt 180 gram. Alle specificaties van de motorola one vision vind je op de website van Lenovo.

De motorola one vision is vanaf 1 juni verkrijgbaar in de kleuren Sapphire Gradient en Bronze Gradient voor een adviesprijs van 299 euro. Als je de smartphone in voorverkoop bestelt voor 1 juni krijg je er gratis motorola verve 500 oortjes bij.

