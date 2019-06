Cherry, fabrikant van computerinvoerapparatuur, introduceert de Gentix 4K, een bedrade muis die is uitgerust met een hoog-resolutiesensor, waardoor de muis beter werkt met 4K- of 5K-monitoren.

De nieuwe Cherry Gentix 4K muis is gebaseerd op het het ergonomische ontwerp van de Gentix bedrade computermuis.

De Gentix 4K is uitgerust met een optische sensor met een maximale resolutie van 3600 dpi, waardoor de cursor ook soepel beweegt over 4K- of 5K-monitoren of multimonitoropstellingen. Bovenop de muis zit een dpi-schakelaar om te schakelen tussen vier resoluties: 800, 1200, 2400 en 3600 dpi.

Het scrollwiel heeft een geïntegreerde rode verlichting met ingebouwde LED's die de gebruikte dpi-resolutie tonen. Je kan kiezen of het scrollwiel permanent verlicht blijft of alleen oplicht wanneer je de resolutie wijzigt.

De Gentix 4K heeft twee duimknoppen aan de linkerzijde om bijvoorbeeld snel door webpagina's te scrollen.

De muis is Plug & Play en sluit je aan op pc's of laptops met een flexibele, 1,8-meter lange usb-kabel.

De Cherry Gentix 4K (JM-0340-2) heeft een adviesprijs van 14,99 euro.

Bron: www.diskidee.be