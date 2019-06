Synology lanceert de DiskStation DS419slim, een nas in kubusvorm van minder dan 15 cm die een maximale capaciteit biedt van 20 TB met vier harde schijven van 2,5 inch.

De nieuwe DiskStation DS419slim van Synology is een nas in een compacte kubusvormige behuizing van 120 x 105 x 142 mm en is bedoeld voor kleine zelfstandigen en consumenten.

De nas heeft vier hot-swappable stationssleuven voor harde schijven of ssd's van 2,5 inch. De nas ondersteunt een brutocapaciteit van maximaal 20 TB met vier 2,5"-schijven van 5 TB.

De DS419slim biedt een leessnelheid van meer dan 223 MB/sec en een schrijfsnelheid van 94 MB/sec.

De compacte nas is uitgerust met twee gigabit lan-poorten met storingsbeheer en Link Aggregation en een usb 3.0-poort vooraan en achteraan.

De Synology DS419slim draait op DiskStation Manager, het intuïtieve besturingssysteem voor nas-apparaten van Synology.

Alle specificaties van de DS419slim vind je op de website van Synology.

Synology deelde de adviesprijs van de DiskStation DS419slim nas niet mee, maar op het internet vonden we een prijs van 399 euro.

Bron: www.diskidee.be