Synology introduceert een compact en schaalbaar nas-rackmodel voor zakelijk gebruik met vier sleuven en met ondersteuning van snapshottechnologie.

De nieuwe RS819 nas van Synology is door zijn compacte afmetingen geschikt voor bedrijven met weinig ruimte. De 1U rackmount-behuizing is minder dan 30 cm diep. De nas kan in een rack met twee posten of in een wandmodel worden gemonteerd.

De RS819 nas met vier sleuven biedt een opslagcapaciteit tot 56 TB (14 TB x 4). De nas ondersteunt maximaal acht schijven wanneer een RX418-uitbreidingseenheid wordt aangesloten.

De nas is uitgerust met een 64-bit quad-coreprocessor en 2 GB DDR4-geheugen. De nas heeft twee gigabit ethernet lan-poorten, twee usb 3.0-poorten en één eSATA-poort.

De nas gebruikt het Btrfs-bestandssysteem met Snapshot Replication voor planbare en opslagcapaciteitsbesparende gegevensbescherming met 256 gedeelde map-back-ups en 4.096 systeemsnapshots.

De nieuwe nas maakt gebruik van DiskStation Manager, het intuïtieve besturingssysteem voor nas-apparaten van Synology.

Alle specificaties van de RackStation RS819 nas vind je op de website van Synoloy.

De Synology RackStation RS819 nas heeft een adviesprijs van 655 euro.

Bron: www.diskidee.be