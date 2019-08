Samsung lanceert een nieuwe Galaxy Tab. De Tab S6 met 10,5-inch Super Amoled scherm heeft een dubbele camera op de achterzijde en is uitgerust met een optische vingerafdruklezer.

De nieuwe Samsung Galaxy Tab S6 tablet is 5,7 mm dik en weegt 420 gram. De tablet is uitgerust met een 10,5-inch (26,67 cm) Super Amoled scherm met een resolutie van 2560 x 1600 pixels (287 ppi) en een beeldverhouding van 16:10.

De Galaxy Tab S6 draait op een Qualcomm Snapdragon 855 processor en 6 GB of 8 GB werkgeheugen. Het interne geheugen van naar keuze 128 of 256 GB is uitbreidbaar met een microSD-kaartje tot 1 TB. Besturingssysteem is Android 9 (Pie).

Op de achterzijde is de Tab S6 uitgerust met een 13 MP hoofdcamera en een 5 MP ultrawide camera. Op de voorzijde heeft de tablet een 8 MP camera.

Met Samsung DeX en het optionele BookCover Keyboard kan je de tablet gebruiken voor een volledige desktopervaring. Het toetsenbord is uitgerust met een speciale toets voor snelle DeX-toegang en een touchpad.

De geïntegreerde S Pen met 4096 verschillende drukpunten gebruik je om te tekenen en te schilderen. Via Bluetooth kan je de S Pen gebruiken om de tablet vanop afstand te bedienen.

De Tab S6 heeft een on-screen vingerafdrukscanner voor snelle toegang.

De tablet is uitgerust met een 7040 mAh batterij die Fast Charging ondersteunt.

Alle specificaties van de Galaxy Tab S6 vind je op de website van Samsung.

De Samsung Galaxy Tab S6 is vanaf 23 augustus verkrijgbaar in de kleuren Mountain Gray en Cloud Blue. De tablet is beschikbaar in vier versies met een adviesprijs die start bij 699 euro.

Bron: www.diskidee.be