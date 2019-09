De Britse luidsprekerfabrikant Bowers & Wilkins introduceert een nieuwe serie draadloze hoofdtelefoons met een over-ear model, een on-ear model en twee in-ear modellen.

De nieuwe serie Bluetooth hoofdtelefoons van Bowers & Wilkins zijn de eerste modellen met aptX Adaptive sync-technologie die hoge resolutie draadloze streamingkwaliteit van 24/48-bits mogelijk maakt.

De PX7 is het premium model en is een draadloze over-ear hoofdtelefoon met Active Noise Cancellation. De koptelefoon is uitgerust met 43mm drivers.

Sensoren in de oorschelpen zorgen ervoor dat de muziek pauzeert wanneer ze worden opgetild en de muziek hervat als ze terug om het oor worden geplaatst. De koptelefoon weegt 310 gram.

De koptelefoon heeft een Lithium Polymeer-batterij die voor dertig uur luisteren zorgt en wordt opgeladen met usb-c. Met een quick-charge van vijftien minuten kan de batterij weer vijf uur mee.

De PX7 is vanaf half oktober verkrijgbaar voor een adviesprijs van 399,99 euro.

De PX5 is een draadloze on-ear hoofdtelefoon met Active Noise Cancellation en 43mm drivers. Dit model heeft ook sensoren in de oorschelpen om muziek te pauzeren. De koptelefoon weegt 241 gram.

Opgeladen gaat de Lithium Polymeer-batterij maximaal 25 uur mee. Ze wordt opgeladen via usb-c en met een quick-charge van vijftien minuten kan de batterij weer drie uur mee.

De PX5 is vanaf half oktober verkrijgbaar voor een adviesprijs van 299,99 euro.

De PI4 is een draadloze in-ear hoofdtelefoon met Active Noise Cancellation. Je kan de muziek pauzeren door de magnetische oordopjes aan elkaar vast te klikken en weer starten door ze los te maken.

De batterij is opgeladen goed voor maximaal 10 uur luisteren. Met een quick-charge van vijftien minuten kan de batterij weer 3 uur mee.

De PI4 is vanaf januari 2020 verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van 299,99 euro.

De PI3 is een draadloze hoofdtelefoon zonder Active Noise Cancellation verpakt in een klein, sportief in-ear model.

De batterij is opgeladen goed voor maximaal 8 uur luisteren. Met een quick-charge van vijftien minuten kan de batterij weer 2 uur mee.

De Bowers & Wilkins PI3 is verkrijgbaar vanaf half oktober voor een adviesprijs van 199,99 euro.

