De nieuwe PEN E-PL10 systeemcamera van Olympus heeft een klassiek ontwerp en biedt geïntegreerde beeldstabilisatie, een Live MOS-sensor met 16 megapixel en de TruePic VIII-beeldprocessor.

De PEN E-PL10 is Olympus' nieuwe digitale camera met verwisselbare lenzen. De systeemcamera gebruikt de TruePic VIII-beeldprocessor die ook in de professionele camera's van de fabrikant wordt gebruikt.

De E-PL10 is uitgerust met een 16,1-megapixelsensor in Micro Four Thirds-formaat en drie-assige beeldstabilisatie.

De camera kan 8,6 foto's per seconde maken en video opnemen met 4k- of Full HD-resolutie met maximaal 30 beelden per seconde.

Op de achterzijde heeft de E-PL10 een 3-inch kantelbaar lcd-touchscherm. Het scherm kan 180° kantelen en wanneer het is uitgeklapt schakelt de camera automatisch over op de Selfiemodus.

De nieuwe PEN-camera heeft geïntegreerde wifi- en Bluetooth-verbindingsopties om foto's en video's over te zetten naar een smartphone met de gratis Olympus Image Share-app (OI.Share).

De systeemcamera kan je uitrusten met de M.Zuiko-lenzenreeks van Olympus.

Alle specificaties van de PEN E-PL10 die verkrijgbaar is in witte, zwarte en bruine uitvoering vind je op de website van Olympus.

De Olympus PEN E-PL10 is exclusief verkrijgbaar in de onlineshop van Olympus voor een adviesprijs van 599 euro en in een pakket met de M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ-lens voor 699 euro.

Bron: www.diskidee.be