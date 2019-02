Plus-versie van Samsungs 970 EVO ssd

Bijna een jaar geleden lanceerde Samsung de 970 PRO en EVO ssd's. Nu brengt het een snellere versie van de 970 EVO ssd op de markt.

De upgrade van de 970 EVO wordt aangedreven door de nieuwste V-NAND-technologie en firmware-optimalisatie. De 970 EVO Plus bereikt sequentiële lees-/schrijfsnelheden tot 3.500/3.300 MB/s, wat tot 53% sneller is dan de 970 EVO.

Dynamic Thermal Guard controleert en optimaliseert automatisch de temperatuur voor maximale prestaties.

Met de Samsung Magician-software controleer je de status en snelheid van de ssd en verbeter je de prestaties.

Meer informatie en technische specificaties vind je op de website van Samsung.

De Samsung 970 EVO Plus is al beschikbaar in 250 GB-, 500 GB- en 1 TB-versies voor adviesprijzen die starten bij 99,95 euro. Medio april volgt een 2 TB-versie. Samsung biedt een garantie van vijf jaar of 1.200 geschreven terabytes.

Bron: www.diskidee.be