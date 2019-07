Polar lanceert een fitnesshorloge met gps en optische hartslagmeting. Het polshorloge heeft een rond aanraakkleurenscherm dat trainingsdata voor meer dan honderd sporten toont.

De Ignite is een nieuw polshorloge dat Polar ontwikkeld heeft voor sport- en fitnessliefhebbers. Het slimme horloge is waterdicht zodat het ook bruikbaar is bij watersporten.

De Polar Ignite heeft een ingebouwd gps om snelheid, afstand, route en hoogte te volgen. De Precision Prime sensorfusion-technologie biedt geavanceerde pols-gebaseerde hartslagmeting. Het horloge meet je hartslag en trackt je activiteiten 24 uur per dag.

Met FitSpark biedt de Polar Ignite dagelijkse trainingsbegeleiding gebaseerd op je fitnessniveau.

Met de nieuwe Sleep Plus Stages slaaptracking krijg je inzicht over de hoeveelheid en de kwaliteit van je slaap. Nightly Recharge meet en toont door middel van je hartslag, hartslagvariatie en ademhaling hoe goed je 's nachts herstelt van stress en training.

Met een opgeladen batterij gaat het uurwerk tot vijf dagen mee. Het meet 43 x 43 x 8,5 mm en weegt 35 gram met polsbandje. Alle specificaties vind je op de website van Polar.

Het Polar Ignite fitnesshorloge is verkrijgbaar in een versie met zwarte verwisselbare tpu-polsband voor 199,90 euro of met witte en gele siliconen polsband voor 229,90 euro.

Bron: www.diskidee.be