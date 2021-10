3 star star star star star

Wanneer een gerenommeerd luidsprekermerk voor het eerst draadloze oortjes ontwerpt, dan spits je maar beter de oren. Voldoet de KEF Mu3 aan de verwachtingen?

Laat ik maar meteen open kaart spelen: ik ben in het algemeen geen grote fan van draadloze oortjes, klaar. Tot nu toe heb ik nog geen enkel merk of type gevonden dat ik verkies boven een stevige wireless headset: ofwel omdat het geluid van de oortjes mij tegenvalt, omdat het draagcomfort te beperkt is, omdat ik er niet van hou om die dingen in mijn oor te murwen of gewoon omdat ik slecht verstaanbaar blijk wanneer ik ermee bel.

Maar dat wil niet zeggen dat ik de KEF Mu3 geen kans wil geven. KEF is een merk dat vooral bekendstaat om zijn hoogwaardige luidsprekers. Hun eerste wireless earbuds, deze Mu3, komen dus met een zeker verwachtingspatroon voor wat het geluid betreft. Maar we willen toch vooral ook nagaan of ze ook geschikt zijn in een kantooromgeving. En ook: kunnen ze opboksen tegen de felle concurrentie in dit segment van onder meer Bose, Sony, Apple, of Sennheiser?

Pairen is fluitje van een cent

De oortjes komen in een compacte, maar wel vrij dikke oplaaddoos. Pairen - of koppelen zoals u wil - met een smartphone of ander Bluetooth-device zoals een laptop is een fluitje van een cent; even het oplaaddoosje open doen en de koppeling komt tot stand. 'Connected' klinkt dan in elk oortje. Omgekeerd wordt dat 'Disconnected' van zodra je de oortjes weer in de oplaaddoos stopt. Dat is aan de ene kant zeer handig. Aan de andere kant betekent dat wel dat je het oplaaddoosje wel altijd moet meenemen: je kan de ear buds namelijk niet zomaar uitschakelen op de oortjes zelf. Het oplaaddoosje is trouwens voor alle duidelijkheid ook voorzien van een interne batterij. Wanneer je oortjes na 9 uur gebruik helemaal plat zijn, kun je ze met de oplaaddoos opnieuw van 9 uur extra speeltijd voorzien: 5 minuten opladen is voldoende voor 1 uur extra muziektijd. In totaal bevat de oplaaddoos stroom waarmee de oortjes zo'n 15 uur mee moeten gaan.

De bediening op de oortjes loopt wel vlot. KEF koos niet voor kleine touch-buttons die in veel gevallen te gevoelig zijn en die je vaak per ongeluk induwt, maar voor één vaste knop per oortje die je ook écht moet induwen. Druk je de knop van het linkeroortje lang in, dan verlaag je het volume. Doe je hetzelfde met de rechterknop, dan verhoog je het volume net. De knop op het rechteroortje kort indrukken pauzeert de muziek, terwijl twee keer kort na elkaar betekent dat je naar het volgende nummer skipt.

KEF Mu3.

Drie geluidsstanden

Door telkens één keer op de linkerknop te duwen, doorloop je ook de drie geluidsstanden: ANC (Active Noise Cancelling: technologie om het omgevingsgeluid zoveel mogelijk weg te filteren, nvdr), Ambient en Off. Off spreekt voor zich, en Ambient situeert zich zowat tussen de twee in: in die modus worden de meest storende achtergrondgeluiden toch weggefilterd terwijl het meest belangrijke omgevingsgeluid wél hoorbaar blijft. Een collega op de werkvloer bijvoorbeeld? Die hoor je wel nog praten. Het getik op zijn toetsenbord? Dat wordt wel weggefilterd. In theorie tenminste. In de praktijk merken we maar weinig verschil tussen de ANC en Ambient-stand. In Ambient verstaan we sommige collega's - of in een thuiswerkcontext: de gezinsleden - toch nog steeds niet goed of helemaal niet, waardoor het nut van die stand wat verdwijnt.

De noise cancelling doet het trouwens wel verrassend goed. Je voelt je al snel in de muziek opgaan. We merken ook maar weinig 'white noise' of achtergrondgeruis dat active noise cancelling wel eens durft typeren.

Homogeen geluid

De geluidskwaliteit bij muziek stelt niet teleur, wel integendeel. We horen steeds een homogeen, evenwichtig, en rijk geluid met veel details in midden- en hoge tonen. Of we nu een stomende Bart Peeters live in de Lotto Arena opzetten, rokerige late night jazz classics beluisteren, de frêle zang van Angèle of pompende beats uit de Untz-playlist van Studio Brussel selecteren: alles klinkt altijd heel natuurlijk en mooi uitgebalanceerd. Het basgeluid blijft wel altijd eerder op de achtergrond, maar echt storend is dat wat ons betreft zeker niet. Tenzij je echt van een zware, diepe bas in je muziek houdt: dan ben je volgens mij beter af met andere oortjes of vooral: de betere koptelefoon.

Wel opmerkelijk: ondersteuning voor de aptX-codec of de hoogwaardige LDAC-audiotechnologie ontbreken. Iets wat we misschien toch wel verwacht hadden voor een setje oortjes met een premium prijs van zo'n 230 euro.

Pasvorm is belangrijk

Iets wat we tijdens het testen merkten is dat de oortjes wel echt perfect moeten zitten in je oor. En daarmee bedoelen we niét dat je ze zo diep mogelijk moet wegstoppen bijvoorbeeld, wel integendeel. Stop je de oortjes te diep, dan verlies je basgeluid. Zitten de oortjes dan weer eerder te los, dan 'lekt' het omgevingsgeluid binnen en werkt de ANC niet of niet goed.

De KEF Mu3 komt met drie extra setjes siliconen oortjes in drie verschillende maten. Even uitproberen is dus de boodschap. Het op- en afklikken van de siliconen dopjes vereist trouwens wat gewenning. De goeie pasvorm kiezen helpt ook qua draagcomfort. Met een verkeerde pasvorm voelen we al snel teveel druk of storen we ons er aan dat ze langzaam 'wegzakken'. Enkel met de juiste pasvorm ben je bereid om de oortjes langer dan een uur of twee in te houden.

De drie extra maten van oordopjes blijken noodzakelijk om de juiste pasvorm te vinden. © KEF

En speech?

Uiteraard hebben we de oortjes ook voor werkdoeleinden getest. Een telefoonoproep kun je met een druk op de juiste knop makkelijk beantwoorden - er van uit gaande dat je gekoppeld hebt aan je smartphone. Telefoneren gaat vlot: stemmen komen aan beide kanten van de lijn vrij goed door.

Ook in Zoom of Microsoft Teams (of andere videocall-toepassingen: we hebben wel enkel deze twee getest) kan je de oortjes perfect gebruiken. De microfoon van de Mu3-set is goed, maar zeker ook niet subliem: het is dus niet zo dat je dankzij de Mu3 plotseling stukken beter verstaanbaar bent in vergelijking met de microfoon van je webcam.

Toch is er één belangrijk minpunt in een werkcontext: de Mu3 werkt met Bluetooth 5 (en dus nog niet het recentere BT 6) en ondersteunt geen multipoint. Dat betekent dat je dus niet tegelijkertijd je smartphone én je laptop kan gebruiken. Wie dus op zoek is naar een setje oortjes om simultaan zowel je smartphone-gesprekken als je Zoom-calls op je laptop te voeren, moet dus op zoek naar een alternatief. Je kan uiteraard beide devices wel koppelen aan de Mu6-oortjes, maar je kan er slechts één tegelijk effectief gebruiken en/of bedienen.

Nog minpunten

Toch nog enkele minpunten die we moeten aanhalen. Zo komt de Mu3 niet met een eigen app. En dat is jammer, want dat betekent dat je het geluid helemaal niet kan aanpassen naar je eigen wensen. De functies van knoppen personaliseren kan dus ook niet. Ook een 'oordetectie' mis ik - als vooral koptelefoongebruiker - wel. Met zo'n oordetectie start en pauzeert de muziek automatisch van zodra je de koptelefoon op- of afzet. Niets van dat dus bij deze KEF Mu3.

Conclusie

De KEF Mu3 mag zich qua geluidskwaliteit plaatsen tussen de Sony-, Bose-, of Sennheiser-oortjes in dit segment. Al hebben die vaak wel extra functionaliteit aan boord, waardoor het prijskaartje van de Mu3 wel erg stevig oogt. Maar misschien dat het design u wel over de streep trekt? De vrij goeie noise cancelling en de goeie geluidskwaliteit zijn hoe dan ook stevige argumenten. Toch nog eens herhalen dat de onmogelijkheid om meerdere Bluetooth-devices tegelijk te bedienen wel een gemis is om de Mu3 voor een breder publiek interessant te maken.

De KEF Mu3-oortjes liggen nu in de winkel voor een richtprijs van 230 euro, inclusief btw.

Laat ik maar meteen open kaart spelen: ik ben in het algemeen geen grote fan van draadloze oortjes, klaar. Tot nu toe heb ik nog geen enkel merk of type gevonden dat ik verkies boven een stevige wireless headset: ofwel omdat het geluid van de oortjes mij tegenvalt, omdat het draagcomfort te beperkt is, omdat ik er niet van hou om die dingen in mijn oor te murwen of gewoon omdat ik slecht verstaanbaar blijk wanneer ik ermee bel.Maar dat wil niet zeggen dat ik de KEF Mu3 geen kans wil geven. KEF is een merk dat vooral bekendstaat om zijn hoogwaardige luidsprekers. Hun eerste wireless earbuds, deze Mu3, komen dus met een zeker verwachtingspatroon voor wat het geluid betreft. Maar we willen toch vooral ook nagaan of ze ook geschikt zijn in een kantooromgeving. En ook: kunnen ze opboksen tegen de felle concurrentie in dit segment van onder meer Bose, Sony, Apple, of Sennheiser?De oortjes komen in een compacte, maar wel vrij dikke oplaaddoos. Pairen - of koppelen zoals u wil - met een smartphone of ander Bluetooth-device zoals een laptop is een fluitje van een cent; even het oplaaddoosje open doen en de koppeling komt tot stand. 'Connected' klinkt dan in elk oortje. Omgekeerd wordt dat 'Disconnected' van zodra je de oortjes weer in de oplaaddoos stopt. Dat is aan de ene kant zeer handig. Aan de andere kant betekent dat wel dat je het oplaaddoosje wel altijd moet meenemen: je kan de ear buds namelijk niet zomaar uitschakelen op de oortjes zelf. Het oplaaddoosje is trouwens voor alle duidelijkheid ook voorzien van een interne batterij. Wanneer je oortjes na 9 uur gebruik helemaal plat zijn, kun je ze met de oplaaddoos opnieuw van 9 uur extra speeltijd voorzien: 5 minuten opladen is voldoende voor 1 uur extra muziektijd. In totaal bevat de oplaaddoos stroom waarmee de oortjes zo'n 15 uur mee moeten gaan.De bediening op de oortjes loopt wel vlot. KEF koos niet voor kleine touch-buttons die in veel gevallen te gevoelig zijn en die je vaak per ongeluk induwt, maar voor één vaste knop per oortje die je ook écht moet induwen. Druk je de knop van het linkeroortje lang in, dan verlaag je het volume. Doe je hetzelfde met de rechterknop, dan verhoog je het volume net. De knop op het rechteroortje kort indrukken pauzeert de muziek, terwijl twee keer kort na elkaar betekent dat je naar het volgende nummer skipt.Door telkens één keer op de linkerknop te duwen, doorloop je ook de drie geluidsstanden: ANC (Active Noise Cancelling: technologie om het omgevingsgeluid zoveel mogelijk weg te filteren, nvdr), Ambient en Off. Off spreekt voor zich, en Ambient situeert zich zowat tussen de twee in: in die modus worden de meest storende achtergrondgeluiden toch weggefilterd terwijl het meest belangrijke omgevingsgeluid wél hoorbaar blijft. Een collega op de werkvloer bijvoorbeeld? Die hoor je wel nog praten. Het getik op zijn toetsenbord? Dat wordt wel weggefilterd. In theorie tenminste. In de praktijk merken we maar weinig verschil tussen de ANC en Ambient-stand. In Ambient verstaan we sommige collega's - of in een thuiswerkcontext: de gezinsleden - toch nog steeds niet goed of helemaal niet, waardoor het nut van die stand wat verdwijnt.De noise cancelling doet het trouwens wel verrassend goed. Je voelt je al snel in de muziek opgaan. We merken ook maar weinig 'white noise' of achtergrondgeruis dat active noise cancelling wel eens durft typeren.De geluidskwaliteit bij muziek stelt niet teleur, wel integendeel. We horen steeds een homogeen, evenwichtig, en rijk geluid met veel details in midden- en hoge tonen. Of we nu een stomende Bart Peeters live in de Lotto Arena opzetten, rokerige late night jazz classics beluisteren, de frêle zang van Angèle of pompende beats uit de Untz-playlist van Studio Brussel selecteren: alles klinkt altijd heel natuurlijk en mooi uitgebalanceerd. Het basgeluid blijft wel altijd eerder op de achtergrond, maar echt storend is dat wat ons betreft zeker niet. Tenzij je echt van een zware, diepe bas in je muziek houdt: dan ben je volgens mij beter af met andere oortjes of vooral: de betere koptelefoon. Wel opmerkelijk: ondersteuning voor de aptX-codec of de hoogwaardige LDAC-audiotechnologie ontbreken. Iets wat we misschien toch wel verwacht hadden voor een setje oortjes met een premium prijs van zo'n 230 euro.Iets wat we tijdens het testen merkten is dat de oortjes wel echt perfect moeten zitten in je oor. En daarmee bedoelen we niét dat je ze zo diep mogelijk moet wegstoppen bijvoorbeeld, wel integendeel. Stop je de oortjes te diep, dan verlies je basgeluid. Zitten de oortjes dan weer eerder te los, dan 'lekt' het omgevingsgeluid binnen en werkt de ANC niet of niet goed.De KEF Mu3 komt met drie extra setjes siliconen oortjes in drie verschillende maten. Even uitproberen is dus de boodschap. Het op- en afklikken van de siliconen dopjes vereist trouwens wat gewenning. De goeie pasvorm kiezen helpt ook qua draagcomfort. Met een verkeerde pasvorm voelen we al snel teveel druk of storen we ons er aan dat ze langzaam 'wegzakken'. Enkel met de juiste pasvorm ben je bereid om de oortjes langer dan een uur of twee in te houden.Uiteraard hebben we de oortjes ook voor werkdoeleinden getest. Een telefoonoproep kun je met een druk op de juiste knop makkelijk beantwoorden - er van uit gaande dat je gekoppeld hebt aan je smartphone. Telefoneren gaat vlot: stemmen komen aan beide kanten van de lijn vrij goed door. Ook in Zoom of Microsoft Teams (of andere videocall-toepassingen: we hebben wel enkel deze twee getest) kan je de oortjes perfect gebruiken. De microfoon van de Mu3-set is goed, maar zeker ook niet subliem: het is dus niet zo dat je dankzij de Mu3 plotseling stukken beter verstaanbaar bent in vergelijking met de microfoon van je webcam. Toch is er één belangrijk minpunt in een werkcontext: de Mu3 werkt met Bluetooth 5 (en dus nog niet het recentere BT 6) en ondersteunt geen multipoint. Dat betekent dat je dus niet tegelijkertijd je smartphone én je laptop kan gebruiken. Wie dus op zoek is naar een setje oortjes om simultaan zowel je smartphone-gesprekken als je Zoom-calls op je laptop te voeren, moet dus op zoek naar een alternatief. Je kan uiteraard beide devices wel koppelen aan de Mu6-oortjes, maar je kan er slechts één tegelijk effectief gebruiken en/of bedienen.Toch nog enkele minpunten die we moeten aanhalen. Zo komt de Mu3 niet met een eigen app. En dat is jammer, want dat betekent dat je het geluid helemaal niet kan aanpassen naar je eigen wensen. De functies van knoppen personaliseren kan dus ook niet. Ook een 'oordetectie' mis ik - als vooral koptelefoongebruiker - wel. Met zo'n oordetectie start en pauzeert de muziek automatisch van zodra je de koptelefoon op- of afzet. Niets van dat dus bij deze KEF Mu3.De KEF Mu3 mag zich qua geluidskwaliteit plaatsen tussen de Sony-, Bose-, of Sennheiser-oortjes in dit segment. Al hebben die vaak wel extra functionaliteit aan boord, waardoor het prijskaartje van de Mu3 wel erg stevig oogt. Maar misschien dat het design u wel over de streep trekt? De vrij goeie noise cancelling en de goeie geluidskwaliteit zijn hoe dan ook stevige argumenten. Toch nog eens herhalen dat de onmogelijkheid om meerdere Bluetooth-devices tegelijk te bedienen wel een gemis is om de Mu3 voor een breder publiek interessant te maken.De KEF Mu3-oortjes liggen nu in de winkel voor een richtprijs van 230 euro, inclusief btw.