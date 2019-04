Robotgrasmaaier met app-bediening

De Ambrogio L15 Deluxe is een compacte en lichte robotgrasmaaier die geschikt is voor kleine tuinen en die is uitgerust met Bluetooth om de robot via een app te programmeren.

De Ambrogio L15 Deluxe automatische grasmaaier is uitgerust met een mes met vier tanden en biedt een maaibreedte van 15 cm en maaihoogte van 20 tot 70 mm. Hij kan hellingen tot 45% maaien.

De robotmaaier is in staat 600 m² gras te maaien in minder dan tweeënhalf uur per dag en kan tot vier gescheiden graszones beheren. De grasmaaier verandert van zone zodra hij in een zone komt die al gemaaid is.

Als het gras in sommige gebieden langer is, dan schakelt de L15 Deluxe over op spiraalmaaien om het gebied diepgaander te maaien. De robot keert automatisch terug naar het laadstation als het begint te regenen.

De Ambrogio L15 Deluxe is uitgerust met een Bluetooth-sensor zodat je instructies kan doorgeven via de Ambrogio Remote app. Je kan de robotmaaier ook beveiligen met een een pincode via de app.

De robotgrasmaaier meet 420 x 250 x 220 mm en weegt 4,8 kg.

De Ambrogio L15 Deluxe robotgrasmaaier heeft een adviesprijs van 850 euro.

Bron: www.diskidee.be