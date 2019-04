De OKI C800-serie biedt erg compacte A3-kleurenprinters voor de zakelijke markt en is geschikt voor diverse printopdrachten van dagelijkse afdruktaken tot banners van 1,3 m.

De nieuwe OKI C800-serie A3-kleurenprinters zijn uitgerust met de digitale LED-technologie van OKI. De serie richt zich tot organisaties die hun drukwerk doorgaans uitbesteden, maar dit voortaan in-house willen doen.

De OKI C824 biedt een afdruksnelheid van 26 A4-pagina's per minuut (ppm) en 14 A3-ppm. De OKI C834 en C844 bieden een afdruksnelheid in A4 van 36 ppm en in A3 van 20 ppm.

De C844 kan High Definition-kleurenafdrukken van 1.200 x 1.200 dpi produceren, terwijl de C824 en 834 een resolutie van 1.200 x 600 dpi ondersteunen.

De C800-serie is geschikt voor het printen van dagelijkse zakelijke documenten, brochures en banners van 1,3 m tot voorgesneden media zoals etiketten, labels en certificaten.

De A3-printers zijn uitgerust met een Gigabit Ethernet-poort en NFC voor tikken en afdrukken. De OKI C834 en C844 beschikken standaard over draadloze functionaliteit.

De printers uit de C800-serie meten 449 x 552 x 360 mm en zijn volgens de fabrikant de kleinste zakelijke A3-kleurenprinters op de markt.

De adviesprijzen van de OKI C800-serie A3-kleurenprinters werden niet meegedeeld. Voor het goedkoopste model uit de serie, de C824n, vonden we op het internet een prijs van 779 euro excl. BTW.

Bron: www.diskidee.be