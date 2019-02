Samsung Tab in slankere uitvoering

De Samsung Galaxy Tab S5e, ontworpen voor entertainment, heeft een metalen behuizing van 5,5 mm dik en weegt minder dan 400 gram. De vorig jaar gelanceerde Galaxy Tab S4 is 7,1 mm dik en weegt 482 gram.

De Tab S5e is uitgerust met een 10,5-inch Super AMOLED scherm met een resolutie van 1600 x 2560 pixels (288 ppi) en een 16:10 ratio.

De Galaxy tablet draait op een octa-core Snapdragon 670 cpu en naar keuze 4 of 6 GB ram. Het opslaggeheugen is naar keuze 64 of 128 GB groot en uitbreidbaar met een microSD-kaartje tot 512 GB.

De tablet heeft een Quad Speaker-systeem van AKG en biedt Dolby Atmos voor een driedimensionaal surroundgeluid.

De Tab S5e ondersteunt Bixby-spraakherkenning. Met een gesproken opdracht speelt Bixby je playlist af of beheert compatibele toestellen.

Met DeX en het apart verkrijgbare toetsenbord is deze tablet te gebruiken als een volwaardige pc-omgeving volgens Samsung.

De Tab S5e ondersteunt gezichtsherkenning en is uitgerust met een vingerafdrukscanner om het apparaat te ontgrendelen.

De 7040mAh batterij is goed voor tot 14,5 uur kijkplezier.

De Samsung Galaxy Tab S5e tablet is vanaf april beschikbaar in de kleuren zilver, zwart en goud voor een adviesprijs vanaf 419 euro.

