Scanner om snel foto's te digitaliseren

De Epson FastFoto FF-680W is een oplossing om grote hoeveelheden foto's snel te digitaliseren.

De fotoscanner is uitgerust met een automatische documentinvoer (ADF) en scant tot 30 foto's in 30 seconden met een resolutie van 300 dpi. De scanner biedt een maximum optische resolutie van 600 dpi.

De FF-680W scant diverse soorten foto's, waaronder standaard, vierkante, panoramische en instantfoto's variërend van 9 x 13 cm tot en met 21 x 91 cm (panoramisch).

De scanner herkent wanneer zowel de voor- als achterzijde moet worden gescand, zoals bijvoorbeeld bij foto's met handgeschreven notities op de achterkant.

Ingescande foto's kan je handmatig bewerken, maar de scanner heeft ook automatische functies waaronder bijsnijden, draaien, kleuren herstellen van vervaagde foto's en het verbeteren van helderheid, contrast en kleur.

Met de FastFoto-software kan je gescande bestanden delen via e-mail of uploaden naar cloudservices, zoals Dropbox of Google Drive.

De FF-680W scanner kan ook enkel- of dubbelzijdige papieren media met een verticaal formaat tot A4 archiveren met een snelheid van 45 pagina's per minuut.

De scanner is uitgerust met een SuperSpeed USB 3.0-aansluiting, maar ondersteunt ook Wifi 802.11 b/g/n.

De Epson FastFoto FF-680W scanner is verkrijgbaar vanaf december 2018 en heeft een adviesprijs van 599 euro.

