Fujitsu introduceert de Stylistic Q509, een semi-robuuste maar lichtgewicht hybride tablet die geschikt is om te werken in industriële omgevingen.

De Stylistic Q509 tablet van Fujitsu is bedoeld om in te zetten in ruwe omgevingen. De tablet heeft een semi-robuuste behuizing met versterkte hoeken en is mors- en stofdicht dankzij het ontwerp zonder ventilator.

De duurzaamheid van de Stylistic tablet is conform Military Standard MIL-STD-810G. Met een optionele TPU-cover is de Q509 nog robuuster te maken.

De tablet is uitgerust met een 10,1-inch anti-glare touchscherm met een Full HD-resolutie (1920 x 1200 pixels) en met pen-ondersteuning.

De Stylistic Q509 kan als laptop gebruikt worden wanneer hij wordt aangesloten op een toetsenborddock dat een geïntegreerde LAN-connector en oplaadpoort heeft en een hogere laadspanning biedt waarmee de batterij in één uur 80 procent kan bereiken.

De Q509 is verkrijgbaar met een 1,1 Ghz Intel Celeron-processor N4000 of N4100 met 4 of 8 GB ram, met een 128 GB of 256 GB eMMC ssd en met 4G/LTE.

De tablet heeft een een geïntegreerde vingerafdruksensor en een Kensington-slot. De tablet meet 263 x 168,9 x 12,4 mm en weegt 620 gram.

De Fujitsu Stylistic Q509 hybride laptop heeft een adviesprijs die start bij 699 euro.

Bron: www.diskidee.be