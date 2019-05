D-Link introduceert drie wifi-routers met slimme mesh-technologie, op spraak gebaseerde wifi-besturing en McAfee-bescherming.

De nieuwe serie D-Link EXO Smart mesh wifi-routers bestaat uit de DIR-1960 met maximale doorvoersnelheid van 1900 Mb/s, de DIR-2660 maximale doorvoersnelheid van 2533 Mb/s en de DIR-3060 met maximale doorvoersnelheid van 3000 Mb/s.

De routers ondersteunen 802.11ac Wave 2 en zijn uitgerust met MU-MIMO (Multi-User MIMO)-technologie waarmee meerdere apparaten gelijktijdig data kunnen ontvangen.

De routers zijn uitgerust met mesh-functionaliteit zodat je het netwerk kan uitbreiden of optimaliseren met extenders. Ook maken apparaten automatisch verbinding met het sterkste signaal.

De mesh wi-fi Routers ondersteunen Amazon Alexa en Google Assistent voor handenvrije spraakbediening.

De routers zijn uitgerust met vier gigabit-ethernetpoorten, een usb 2.0-poort en een usb 3.0-poort.

De wifi-routers hebben McAfee-beveiliging ingebouwd en komen met een abonnement van vijf jaar op McAfee Secure Home en een tweejarig abonnement op McAfee LifeSafe.

D-Link AC1900 Smart Mesh Wi-Fi Router (DIR-3060) heeft een adviesprijs van 134 euro. De DIR-2660 AC2600 Smart Mesh Wi-Fi Router (DIR-2660) heeft een adviesprijs van 145 euro. Beide zijn in mei verkrijgbaar. De D-Link AC3000 Smart Mesh Wi-Fi router (DIR-3060) heeft een adviesprijs van 186 euro en is in juni te koop.

Bron: www.diskidee.be