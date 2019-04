Set cameralenzen voor smartphones

Black Eye introducert de Pro Kit G4 die bestaat uit drie lenzen die je op de meeste smartphones kunt klemmen om creatievere foto's en video's te maken.

Black Eye is een Finse fabrikant van lenzen en accessoires voor smartphonecamera's. De nieuwe Pro Kit G4 bevat drie nieuwe, hoogwaardige Pro-smartphonelenzen: de Pro Cinema Wide G4-lens, de Pro Portrait Tele G4-lens en de Pro Fisheye G4-lens.

De Pro Cinema Wide G4-lens biedt een beeldhoek van 120 graden en is bedoeld voor het fotograferen van uitgestrekte landschappen en stadsbeelden.

De Pro Portrait Tele G4 heeft een beeldhoek van 40 graden en beschikt over 2,5x optische zoom en is bedoeld voor het maken van portretfoto's of het dichtbij fotograferen van dieren.

De Pro Fisheye G4 is een hoogwaardige fisheye-lens met een beeldhoek van 175 graden. Hiermee kan je POV (Point of view)-foto's en video's maken en breng je actiesporten van dichtbij in beeld.

Dankzij het Universal Clipper-bevestigingssysteem zijn de lenzen eenvoudig te gebruiken, werken ze met smartphones van verschillende generaties en kan je ze delen met familie en vrienden.

De Black Eye Pro Kit G4 wordt geleverd met een compact en stevig reisetui en heeft een adviesprijs van 249,90 euro.

