Slank uitgevoerde draadloze desktop-set

Het toetsenbord en de muis van de nieuwe Cherry DW 9000 SLIM desktop-set zijn aan te sluiten met behulp van de 2,4 GHz draadloze USB-ontvanger die bij de set is geleverd of via Bluetooth.

Het toetsenbord meet 440 x 130 x 15 mm en heeft status-leds in de Caps Lock-, Scroll- en Num-toetsen om te tonen dat deze zijn geactiveerd. Bovendien knipperen deze toetsen om te waarschuwen dat het batterijniveau laag is.

Cherry levert vier rubberen voetjes mee om de kanteling van het toetsenbord te veranderen.

De muis is uitgerust met zes knoppen en een optisch scrolwiel. De sensorresolutie kan in drie stappen worden aangepast met een druk op de knop van 600 tot 1.600 dpi.

De lithiumbatterijen van muis en toetsenbord zijn op te laden met behulp van de meegeleverde micro-USB-kabel.

De Cherry DW 9000 SLIM desktop-set heeft een adviesprijs van 99 euro.

Bron: www.diskidee.be