Slim deurslot krijgt upgrade

Nuki Smart Lock is een elektronische deurslot dat een sleutel overbodig maakt. De Oostenrijkse fabrikant brengt een nieuwe versie uit van het slimme deurslot met een reeks nieuwe functies. Zo is het Smart Lock 2.0 deurslot nu compatibel met Apple HomeKit en Zigbee.

Het Smart Lock 2.0 ondersteunt ook Bluetooth 5.0 waardoor er een beter bereik is en het deurslot ook sneller reageert.

Het slimme deurslot is nu ook geschikt voor ovale cilindersloten. Volgens de fabrikant is het gemakkelijk te installeren op een bestaand slot.

Dankzij een deursensor, een kleine magneet die op het deurkozijn of aan de muur wordt bevestigd, zie je voortaan niet alleen of je deur op slot dan wel ontgrendeld is, maar ook of de deur zelf open of dicht is.

Voor meer uitleg over de werking van het slimme deurslot verwijzen we je naar onze test van de eerste versie.

Het Smart Lock 2.0 is verkrijgbaar vanaf november 2018 op de website van Nuki. De Nuki Combo 2.0 met Smart Lock 2.0 en Nuki Bridge kost 299 euro. Tegen een speciale (niet vermelde) prijs is er ook een upgrade beschikbaar voor de eerste versie van het Smart Lock.

