Slimme buitencamera heeft geïntegreerde sirene

De nieuwe weerbestendige buitenbewakingscamera van Somfy maakt Full HD beeldmateriaal (1080p) en werkt samen met andere apparatuur uit het Somfy Protect-gamma.

De Somfy Outdoor Camera is uitgerust met een sirene van 110 dB die automatisch geactiveerd kan worden dankzij algoritmen. De buitencamera is in staat onderscheid te maken tussen mens en dier.

Bij een poging tot binnendringen ontvangt de bewoner een melding op zijn smartphone. Hij kan de indringer toespreken en indien nodig meteen de sirene aan laten gaan vanuit de applicatie "Somfy Protect".

Bij bewegingsdetectie wordt niet alleen een waarschuwing met snapshot verzonden, maar wordt er tevens een video van 10 seconden opgenomen en in de beveiligde cloud bewaard. Deze video's kunnen 24 uur lang kosteloos geraadpleegd en gedownload worden.

De camera kan ook gekoppeld worden aan een bestaande buitenverlichting die automatisch aangaat zodra iemand wordt gedetecteerd.

De Somfy Outdoor Camera schakelt zichzelf automatisch uit wanneer de bewoner thuiskomt en stuurt hem telkens ook een herinnering om de camera te activeren zodra hij zijn woning verlaat.

De Somfy Outdoor Camera ondersteunt smart home ecosystemen zoals Nest, IFTTT, Amazon Alexa en Google Home.

De Somfy Outdoor Camera is vanaf eind november verkrijgbaar voor een adviesprijs van 269 euro.

