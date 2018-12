Slimme drinkbekers houden drank warm

Ember Technologies ontwerpt producten met temperatuurregeling. De Ember Ceramic en de Ember Travel Mug kunnen een drank warm houden tussen tussen de 50 graden en 62,5 graden Celsius.

De Ember Ceramic-mok is vooraf ingesteld op 54 graden Celsius. De Travel Mug heeft een draaiknop onderaan de beker om de temperatuur in te stellen.

Maar je kan de temperatuur ook zelf instellen via de Ember-app voor iOS en Android door de slimme bekers te verbinden via Bluetooth. Via de app kan je de temperatuur van de vloeistof regelen en de app zal je waarschuwen zodra je drankje de gewenste temperatuur heeft bereikt.

De Ember Travel Mug is ontworpen voor onderweg en zorgt ervoor dat de drank circa twee uur op de juiste temperatuur blijft. Een volledig opgeladen Ember Ceramic Mug blijft tot een uur op de gekozen temperatuur. In combinatie met de meegeleverde oplader blijft de drank in de drinkbekers de gehele dag warm.

De Ember Ceramic Mug in zwart of wit heeft een adviesprijs van 99,95 euro. De Ember Travel Mug in zwart of wit heeft een adviesprijs van 179,95 euro. De Ember mokken zijn beschikbaar op ember.com.

